Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό στην Εύβοια: Αναμένονται μετασεισμοί

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος επεσήμανε πως, μετά τον μεγάλο σεισμό στην Εύβοια που έγινε αντιληπτός και στην Αττική, αναμένονται και άλλοι μικρότερης κλίμακας μετασεισμοί λέγοντας συγκεκριμένα: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα ακολουθήσουν κάποιοι μικρότεροι σεισμοί»

Ο σεισμολόγος ανέφερε πως διατηρούμε μία επιφυλακτικότητα για τη συνέχεια και κάλεσε τον κόσμο να παραμείνει ψύχραιμος.

Σχετικά με την περιοχή που εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε:

«Η περιοχή δεν έχει ιδιαίτερο παρελθόν σε μεγάλους σεισμούς. Αυτό δεν είναι απόλυτη ασφαλιστική δικλείδα. Είναι όμως ένα στοιχείο που μας δίνει μία αισιοδοξία. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι κατασταλαγμένο αυτό που σας λέω. Θα χρειαστούμε περισσότερα στοιχεία και να δούμε την πορεία της σεισμικής δραστηριότητας».

Ερωτηθείς για το αν μπορούν οι πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους ο σεισμολόγος επεσήμανε: «Θα συνιστούσα να μείνουν όλοι ψύχραιμοι και να μείνουν στο σπίτι, εφόσον είναι ένα γερό κανονικό σπίτι».

Κάλεσε επίσης τους κατοίκους κοντά στην περιοχή των Νέων Στύρων να εξετάσουν τα σπίτια τους για να διαπιστώσουν αν έχουν υποστεί ζημιές και κάλεσε για ακόμα μία φορά τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος ανέφερε:

«Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί».