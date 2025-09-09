Σφοδρός σεισμός ταρακούνησε την Αττική

Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών σημειώθηκε στις 12:27 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Εύβοια.

Η δόνηση έγινε εντονότατα αισθητή στην Αττική, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε δεκάδες περιοχές.

Το επίκεντρό του εντοπίσθηκε 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Εύβοιας, και το εστιακό του βάθος ήταν ιδιαίτερα ρηχό (μόλις στα 2,3 χιλιόμετρα) γεγονός που εξηγεί την ένταση της δόνησης, τον βαθμό δηλαδή που αυτή έγινε αισθητή.

Στις πρώτες του δηλώσεις (στην ΕΡΤ) ο Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας ότι η περιοχή του ρήγματος είναι «ασεισμική», προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να δώσει, με βάση πάντα τις πρώτες εκτιμήσεις, μεγαλύτερα σεισμικά γεγονότα.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι «πιθανότατα θα υπάρξουν και μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας»,

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων», κατέληξε.

Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης σε δηλώσεις του (στο ραδιόφωνο του Σκάι) ανέφερε ότι με βάση τις πρώτες πληροφορίες που έχει λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν υπάρχουν κλήσεις για ζημιές.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένονται μετασεισμοί

Σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε:

Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί.

Στην τηλεοραση της ΕΡΤ μίλησε και ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος. Ο δήμαρχος δήλωσε πως μέχρι τώρα η περιοχή δεν είχε βιώσει κάποιον ανάλογα ισχυρό σεισμό. Επεσήμανε πως βρίσκεται συνεχώς σε επικοινωνία με τους κατοίκους και μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο «άσχημο γεγονός».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, επιβεβαίωσε ότι «ο σεισμός ήταν πολύ έντονος» και στην περιοχή του ενώ σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει κάποιες αναφορές για ζημιές».