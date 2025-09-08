Logo Image

Ο ποντιακός πολιτισμός θα λάμψει στη Σανγκάη: Από το Τέμενος Παρανεστίου στη «Νέα Υόρκη της Ασίας»

Κοινωνία

Ο ποντιακός πολιτισμός θα λάμψει στη Σανγκάη: Από το Τέμενος Παρανεστίου στη «Νέα Υόρκη της Ασίας»

φωτ.: Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμένους-Παρανεστίου «Ο Προφήτης Ηλίας»

«Είναι μια πράξη πολιτιστικής διπλωματίας και ταυτόχρονα ένας ύμνος στην ιστορική μνήμη, την παράδοση και την ψυχή του Πόντου»

Από το Τέμενος Παρανεστίου στη Σανγκάη ένας… (ποντιακός) πολιτισμός δρόμος. Με πασλούκ και ζουπούνες στις αποσκευές του, ο πολιτικός σύλλογος από το μικρό ημιορεινό χωριό της ανατολικής Μακεδονίας ετοιμάζεται να κατακτήσει τη μεγαλύτερη πόλη-λιμάνι της Κίνας, την αποκαλούμενη «Νέα Υόρκη της Ασίας».

Θα είναι μία από τις τριάντα αποστολές που θα λάβουν μέρος στο φημισμένο φεστιβάλ της πόλης –ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο–, το οποίο φέτος κλείνει 36 χρόνια.

Το «Φεστιβάλ Τουρισμού Σαγκάης», όπως είναι ο τίτλος του, είναι επίσημος θεσμός της πόλης και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.

