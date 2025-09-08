Ο ποντιακός πολιτισμός θα λάμψει στη Σανγκάη: Από το Τέμενος Παρανεστίου στη «Νέα Υόρκη της Ασίας»

Από το Τέμενος Παρανεστίου στη Σανγκάη ένας… (ποντιακός) πολιτισμός δρόμος. Με πασλούκ και ζουπούνες στις αποσκευές του, ο πολιτικός σύλλογος από το μικρό ημιορεινό χωριό της ανατολικής Μακεδονίας ετοιμάζεται να κατακτήσει τη μεγαλύτερη πόλη-λιμάνι της Κίνας, την αποκαλούμενη «Νέα Υόρκη της Ασίας».

Θα είναι μία από τις τριάντα αποστολές που θα λάβουν μέρος στο φημισμένο φεστιβάλ της πόλης –ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο–, το οποίο φέτος κλείνει 36 χρόνια.

Το «Φεστιβάλ Τουρισμού Σαγκάης», όπως είναι ο τίτλος του, είναι επίσημος θεσμός της πόλης και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα μέσα Σεπτεμβρίου.

