Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 9 Σεπτεμβρίου

Τους Αγίους και Δικαίους Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα, τους γονείς της Υπεραγίας Θεοτόκου, τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Σεβηριανός ο Μεγαλομάρτυρας

Η Μνήμη της Γ Αγίας Οικουμενικής Συνόδου

Ο Άγιος Κιαράν

Ιωακείμ και Άννα

Η μνήμη τους εορτάζεται αμέσως μετά τη Γέννηση της Παναγίας, ώστε να τιμηθούν οι άγιοι εκείνοι που αξιώθηκαν να φέρουν στον κόσμο την Μητέρα του Θεού.

Ο Ιωακείμ καταγόταν από τη φυλή του Ιούδα, από το γένος του Δαυίδ, ενώ η Άννα από τη φυλή Λευΐ, από το γένος του Ααρών. Έζησαν με ευσέβεια και δικαιοσύνη, αφιερώνοντας τη ζωή τους στον Θεό. Παρά ταύτα, για πολλά χρόνια δεν απέκτησαν παιδιά, κάτι που στην ιουδαϊκή κοινωνία εθεωρείτο μεγάλο όνειδος. Με προσευχή και νηστεία, ζητούσαν από τον Θεό να τους χαρίσει απογόνους, και υποσχέθηκαν πως αν εισακουστούν, θα αφιέρωναν το παιδί τους στον Κύριο.

Η θεία χάρη τους επισκέφθηκε στα βαθιά τους γεράματα. Άγγελος Κυρίου ανήγγειλε στον Ιωακείμ και στην Άννα ότι θα γίνουν γονείς μιας κόρης που θα δοθεί για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Έτσι γεννήθηκε η Μαρία, η Παναγία, που έγινε «σκεύος εκλογής» και αξιώθηκε να φέρει στον κόσμο τον Σωτήρα Χριστό.

Η Εκκλησία αποκαλεί τους Αγίους Ιωακείμ και Άννα «Θεοπάτορες», δηλαδή πατέρες του Θεού, όχι γιατί αυτοί γέννησαν τον Χριστό, αλλά γιατί με τη γέννηση της Παναγίας έγιναν πρόγονοι του Κυρίου κατά την ανθρώπινη φύση.

Η μνήμη τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μας υπενθυμίζει την αξία της υπομονής, της πίστης και της αφοσίωσης στον Θεό. Παρά την ανθρώπινη θλίψη τους, οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα παρέμειναν σταθεροί στην ελπίδα τους, και τελικά η υπομονή τους ευλογήθηκε με τρόπο μοναδικό.

Αποτελούν υπόδειγμα για όλους τους πιστούς και ιδιαίτερα για τα ζευγάρια που ποθούν την ευλογία του Θεού στη ζωή τους.

