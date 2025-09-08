Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο έπειτα από καβγά σε επεισοδιακό μνημόσυνο

Επεισοδιακή εξέλιξη είχε ένα μνημόσυνο, το οποίο τελέστηκε χθες, Κυριακή, σε ιερό ναό της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από το μνημόσυνο ξέσπασε καβγάς ανάμεσα σε συγγενικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα ένα ανδρόγυνο να καταλήξει στο αυτόφωρο, έπειτα από καταγγελία που προηγήθηκε.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι δύο συλληφθέντες (ένας 55χρονος και η 54χρονη σύζυγός του) παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης και της απειλής (ανάλογα με την περίπτωση).

Η δίκη τελικώς αναβλήθηκε και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ