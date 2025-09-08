Logo Image

Ευρωκλινική: Τι απαντά για το περιστατικό με τη λάθος μετάγγιση

Κοινωνία

Φωτογραφία αρχείου

«Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση»

Καλά στην υγεία του είναι ο ασθενής στον οποίο έγινε λανθασμένη μετάγγιση αίματος, διαβεβαιώνει η Ευρωκλινική σε ανακοίνωσή της.

Συγκεκριμένα, η Ευρωκλινική σημειώνει: «Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας».

