Άγιος Παντελεήμονας: Στο φως παράνομο καζίνο εντός καταστήματος – 10 συλλήψεις

Αστυνομική επιχείρηση, που οδήγησε στη σύλληψη 10 ατόμων σε κατάστημα που λειτουργούσε ως παράνομο καζίνο, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραδινές ώρες της περασμένης Πέμπτη στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής, με τη συνδρομή και Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών του τοπικού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Η παράνομη αυτή επιχείρηση χρησιμοποιούσε μέτρα αντιπαρακαλούθησης όπως τσιλιαδόρους με μπουτόν για διάνοιξη των θυρών και έλεγχο των ατόμων που εισέρχονταν στο καζίνο, καθώς και κάμερες κλειστού κυκλώματος εσωτερικά και εξωτερικά του καταστήματος.

Για τη διακρίβωση της λειτουργίας του παράνομου καζίνο, λίγα λεπτά πριν την αστυνομική επιχείρηση, εισήλθε στο παράνομο καζίνο, υποδυόμενος τον πελάτη, αστυνομικός που διαπίστωσε την ύπαρξη πλήθους πελατών και παιχνιδομηχανών.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εντός του κτηρίου είχαν διαμορφώσει ειδικές διαμορφωμένες κρύπτες συνδεδεμένες με παράπλευρες εξόδους, με σκοπό την απόκρυψη των θαμώνων και τη διαφυγή τους σε περίπτωση ελέγχου.

Μετά από έρευνα στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

28 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών μαζί με οθόνες

6 ειδικά διαμορφωμένα τραπέζια για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων(ρουλέτα)

ταμειακή μηχανή

μπουτόν διάνοιξης πόρτας

πλήθος μάρκων και αποδείξεων

3 κάμερες

3 κεντρικές μονάδες υπολογιστών(server).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.