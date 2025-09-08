Logo Image

Τροχαία Αττικής: Πάνω από 12.500 έλεγχοι για αλκοόλ – 3 συλλήψεις

Κοινωνία

Τροχαία Αττικής: Πάνω από 12.500 έλεγχοι για αλκοόλ – 3 συλλήψεις

ΕΛ.ΑΣ.

Ξεπέρασαν τις 170 οι κλήσεις σε πιωμένους οδηγούς στο διάστημα 4-8 Σεπτεμβρίου

Ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής πραγματοποιήθηκε από 4 έως 8 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

ΕΛ.ΑΣ.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 12.675 έλεγχοι στο σύνολο του οδικού δικτύου της Αττικής, όπου συνελήφθησαν 3 οδηγοί και βεβαιώθηκαν 173 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 195 έλεγχοι φορτηγών για τη διαπίστωση της κατάστασης των ελαστικών τους, όπου βεβαιώθηκαν 32 παραβάσεις ενώ αφαιρέθηκαν 32 άδειες κυκλοφορίας καθώς και 7 άδειες ικανότητας οδήγησης.

ΕΛ.ΑΣ.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, τονίζει η Ελληνική Αστυνομία.

