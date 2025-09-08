Νέο περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης αίματος: Τρεις συλλήψεις, στην εντατική ο ασθενής

Ένα νέο περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης αίματος σε ασθενή, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε ιδιωτική κλινική.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικααλείται η ΕΡΤ, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, η σύζυγος 67χρονου ασθενούς κάλεσε την Άμεση Δράση και ενημέρωσε ότι στον άνθρωπό της είχε μεταγγισθεί λανθασμένη ομάδα αίματος.

Όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα, στον άνδρα -ο οποίος νοσηλευόταν στην κλινική πάσχοντας ήδη από σοβαρή ασθένεια- είχε δοθεί μισή μονάδα αίματος, λανθασμένης ομάδας.

Η σύζυγός του αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε στην εντατική μονάδα ενώ περί τις 2:00 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, συνέλαβαν με τις κατηγορίες της έκθεσης και της βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία:

δύο γιατρούς της ιδιωτικής κλινικής (μία 32χρονη κι έναν 50χρονο) καθώς και

Μια 26χρονη νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να έκανε το λάθος.

Και οι τρεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Η απάντηση της Ευρωκλινικής

Σε ανακοίνωσή της η Ευρωκλινική αναφέρει:

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας».

Νέο κρούσμα, δύο μήνες μετά το Τζάνειο

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούνιο στο Τζάνειο Νοσοκομείο είχε σημειωθεί ανάλογο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση, γεγονός που τελικά οδήγησε στον θάνατο (στις 8 Ιουλίου) της 62χρονης ασθενούς.