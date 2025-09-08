Logo Image

Κρήτη: 17χρονος ο οδηγός του φορτηγού που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Κοινωνία

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Το φορτηγό που οδηγούσε ο 17χρονος ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες επί του παρόντος συνθήκες

Ηλικίας μόλις 17 ετών ήταν ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης.

Αρχικά, είχε αναφερθεί ότι ο οδηγός είχε ηλικία 25 ετών.

Το φορτηγό που οδηγούσε ο 17χρονος -το οποίο σύμφωνα με την ΕΡΤ μετέφερε νερά- ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες επί του παρόντος συνθήκες, στο τμήμα μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε του ΒΟΑΚ.

Υπέκυψε στα τραύματά του

Δυνάμεις της πυροσβεστικής ανέσυραν τον νεαρό, ο οποίος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πέρα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο μετέβη και δύναμη της αστυνομίας που διερευνά τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.

