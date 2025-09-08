Logo Image

Σχολή Ικάρων: Κατάταξη επιτυχόντων πανελλαδικών εξετάσεων 2025

Κοινωνία

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Κατατάχθηκαν 175 Ίκαροι από 5 χώρες

Στην αεροπορική βάση Δεκέλειας παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Συνολικά κατατάχθηκαν 175 Ίκαροι (83 ειδικότητας Ιπταμένων, 50 ειδικότητας Μηχανικών, 19 ειδικότητας Ελεγκτών Αεράμυνας, 9 ειδικότητας Εφοδιαστών, 8 ειδικότητας Διοικητικών, 6 ειδικότητας Μετεωρολόγων), από τους οποίους 13 από την Κύπρο, 5 από την Ιορδανία, 2 από τη Σενεγάλη και ένας από την Τυνησία.

