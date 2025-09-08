Σχολή Ικάρων: Κατάταξη επιτυχόντων πανελλαδικών εξετάσεων 2025

Στην αεροπορική βάση Δεκέλειας παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Συνολικά κατατάχθηκαν 175 Ίκαροι (83 ειδικότητας Ιπταμένων, 50 ειδικότητας Μηχανικών, 19 ειδικότητας Ελεγκτών Αεράμυνας, 9 ειδικότητας Εφοδιαστών, 8 ειδικότητας Διοικητικών, 6 ειδικότητας Μετεωρολόγων), από τους οποίους 13 από την Κύπρο, 5 από την Ιορδανία, 2 από τη Σενεγάλη και ένας από την Τυνησία.