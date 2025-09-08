Η Ελσα Κουκουμέρια στη «Ν»: Απογοητευμένοι οι αρτοποιοί από τα μέτρα της ΔΕΘ

Απογοήτευση εκφράζει ο κλάδος των αρτοποιών της χώρας από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, καθώς «δεν συμπεριέλαβε καμία ελάφρυνση στη μεγαλύτερη απειλή των αρτοποιείων, την ακρίβεια στην ενέργεια».

Μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή «In Business», η Έλσα Κουκουμέρια, πρόεδρος αρτοποιών Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος πανελλήνιας ομοσπονδίας αρτοποιών αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αρτοποιίας και στα 1.500 λουκέτα που, κατά την εκτίμησή της, αναμένεται να μπουν στο προσεχές διάστημα στον επαγγαλεματικό χώρο που εκπροσωπεί.

«Η αλήθεια είναι ότι οι τιμές ενέργειας, μας ταλαιπωρούν. Από την αρχή της ενεργειακής κρίσης, με βάση τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών, έχουν κλείσει 800 καταστήματα» είπε η κυρία Κουκουμέρια ενώ αναφερόμενη στα λειτουργικά προβλήματα του κλάδου επεσήμανε:

«Έχουν δημιουργηθεί κάποια καρτέλ. Δυστυχώς οι τιμές πηγαίνουν όλο και προς τα πάνω. Ένα μέσο αρτοποιείο καταναλώνει 10.000 kWh τον μήνα. Αυτό σημαίνει ότι έχει έναν λογαριασμό που μαζί με τις χρεώσεις προς τρίτους ξεπερνάει τις 2.500 ευρώ. Δεν μπορεί να κρατηθεί το αρτοποιείο» είπε, προσθέτοντας μία ακόμη παράμετρο:

«Αν κάποιος δεν πληρώσει τον λογαριασμό στην ώρα του, τιμωρείται με πέναλτι από τον κάθε πάροχο και αυξάνεται η τιμή της κιλοβατώρας πέντε λεπτά».