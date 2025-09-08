Καλάβρυτα: Πώς ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου έπεσε στο δόλωμα του ελληνικού FBI

Μία αστυνομικός από το τμήμα του «ελληνικού FBI», συνετέλεσε σημαντικά στη σύλληψη του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και συνεργών του, για την απόπειρα πώλησης σπανίων κειμηλίων.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στήθηκε ύστερα από καταγγελίες που έφτασαν στην αστυνομία για το «παζάρι» σπανίων κειμηλίων που είχαν στησει οι συλληφθέντες.

Η γυναίκα που εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενη για τις βυζαντινές εικόνες, δεν ήταν παρά στέλεχος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστού ως FBI.

Ζητούσε 200.000 ευρώ

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει ως τώρα γνωστά, ο ιερωμένος, που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ζητούσε για τις συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και τα δύο ευαγγέλια (του 1737 και του 1761 αντίστοιχα) 200.000 ευρώ.

Πέραν του ηγουμένου και του βοηθού του, συνελήφθησαν επίσης τέσσερις ιδιώτες:

Ένας ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου και η γυναίκα του,

Ενας μεσάζων και

Ακόμη ένας ιδιώτης που πουλούσε αρχαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Μονή βρέθηκαν και υπεύθυνοι του υπουργείου Πολιτισμού έτσι ώστε να αξιολογήσουν την εμπορική και την αρχαιολογική αξία των ευρημάτων.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης

Πέραν της ποινικής μεταχείρισης Τόσο ο ηγούμενος όσο και ο ιερομόναχος-βοηθός του, έχουν τεθεί σε αργία έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση, όπως γνωστοποίησε η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: Λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής. Η νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου έχει ως εξής.

Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος

Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

«Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του» καταλήγει η ανακοίνωση.