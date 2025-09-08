Logo Image

Λίβανος: Ισραηλινά πλήγματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας

Κοινωνία

REUTERS/Mohammed Yassin

Πρόκειται για τα πρώτα πλήγματα μετά την ανακοίνωση του Λιβάνου για σχέδιο αφοπλισμού της τρομοκρατικής οργάνωσης

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Ani μετέδωσε σήμερα ότι 7 πλήγματα σημειώθηκαν στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορά της με τη Συρία, όπου το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε θέσεις της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το Ani, τα πλήγματα αυτά είχαν στόχο τα υψώματα της περιοχής Χερμέλ.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ δήλωσε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στοχοθέτησε «θέσεις της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων θέσεις της δύναμης Ραντουάν», επίλεκτη μονάδα του κινήματος.

Σχέδιο αφοπλισμού Χεζμπολάχ

Πρόκειται για τα πρώτα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα μετά την ανακοίνωση του Λιβάνου την Παρασκευή ότι ο στρατός του θα αρχίσει την εφαρμογή του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, η οποία αποδυναμώθηκε σε μεγάλο βαθμό από πόλεμο με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

