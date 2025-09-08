Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου για την πυρασφάλεια

Στον εφέτη ανακριτή έχει αποστείλει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, αναφορικά με την πυρασφάλεια των δύο τρένων που συγκρούστηκαν στα Τέμπη, με αποτέλεσμα 57 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Βάσει όσων αναφέρονται το συνοδευτικό έγγραφο του πορίσματος και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής θερμότητας ήταν πολύ υψηλός, τουλάχιστον για τα βαγόνια Β2 και Β4.

Στον εφέτη ανακριτή η Ζ. Κωνσταντοπούλου

Κατά τη δημόσια τηλεόραση, παράσταση στον εφέτη ανακριτή θα κάνουν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και συγγενείς θυμάτων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των επομένων ωρών κλείνει και τυπικά η ανακριτική διαδικασία, με τη δικογραφία να μεταφέρεται στον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντός των επομένων ωρών θα αποσταλούν από τον εφέτη ανακριτή στον Άρειο Πάγο τα στοιχεία που αφορούν στους επτά γενικούς γραμματείς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της περίοδου 2016 – 2023, προκειμένου το δικαστικό συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά με τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή.