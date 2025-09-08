Logo Image

Ποιες χώρες βιώνουν τη μεγαλύτερη οικονομική πίεση και η αποκαρδιωτική θέση της Ελλάδας

Κοινωνία

Ποιες χώρες βιώνουν τη μεγαλύτερη οικονομική πίεση και η αποκαρδιωτική θέση της Ελλάδας

Νέα έρευνα από την Compare the Market AU αποκάλυψε τις πιο οικονομικά στρεσαρισμένες χώρες του κόσμου και η Ελλάδα όχι μόνο δεν λείπει από τη λίστα, αλλά την καθορίζει

Νέα έρευνα της Compare the Market AU ανέδειξε την Ελλάδα ως τη χώρα με το υψηλότερο επίπεδο οικονομικού στρες παγκοσμίως, μεταξύ 35 χωρών του ΟΟΣΑ που αναλύθηκαν.

Η μελέτη εξέτασε πέντε βασικούς δείκτες –μέσο ετήσιο μισθό, τιμές στέγασης, ενοίκια, κόστος ζωής και ποσοστά ανεργίας– αποκαλύπτοντας ποιες χώρες βρίσκονται υπό τη μεγαλύτερη οικονομική πίεση.

Τα βασικά ευρήματα

Η Ελλάδα στην κορυφή της λίστας: Με συνολικό σκορ 41,05/100, η χώρα μας κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως σε οικονομικό στρες, κάτι που ήταν αναπόφευκτο αφού οι χαμηλές ετήσιες αποδοχές (€26.307) και το υψηλό ποσοστό ανεργίας (10,1%) συνθέτουν έναν δύσκολο συνδυασμό για τα ελληνικά νοικοκυριά. Διαβάστε περισσότερα. 

