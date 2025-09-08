Κινηματογραφική καταδίωξη στην Αθήνα: 20χρονος παρέσυρε αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον

Δύο άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής από την ΕΛΑΣ μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Όπως έγινε γνωστό, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί εντόπισαν χθες τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος τον Αγίων Αναργύρων, δύο οχήματα που συμμετείχαν σε μεταξύ τους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο. Οι οδηγοί των δύο οχημάτων δεν υπάκουσαν και ανέπτυξαν ταχύτητα, ενώ στην προσπάθειά τους να διαφύγουν παραβίασαν ερυθρούς σηματοδότες.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και ενώ τους είχαν δηλώσει την ιδιότητά τους, ο 20χρονος οδηγός ενός εκ των δύο οχημάτων πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και διέφυγε, παρασύροντας με το αυτοκίνητο αστυνομικό, ο οποίος εκσφενδονίστηκε με σφοδρότητα σε πεζοδρόμιο του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης προκειμένου να αναζητηθεί το όχημα, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον αστυνομικό και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο άλλο αυτοκίνητο, διαπιστώθηκε η ταυτότητα του οδηγού, ενώ σε αυτό επέβαιναν και άλλα τρία άτομα, που ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στην έδρα της Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου συνελήφθη ο οδηγός.

Ο 20χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος που διέφυγε εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης να κινείται σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας και αφού ακινητοποιήθηκε συνελήφθη.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, αμπούλες αερίου, μεταλλικό κυτίο που περιείχε μεταλλικές βολίδες και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.