Φωκίδα: Αερομεταφορά τραυματία από το όρος Γκιώνα

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε πρωινές ώρες της Δευτέρας η επιχείρηση διάσωσης τριών περιπατητών στην περιοχή του όρους Γκιώνα, στη Φωκίδα.

Σχετικά ειδοποιήθηκε κατά τις απογευματινές ώρες της Κυριακής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 14 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Π.Υ. Άμφισσας και το Π.Κ. Λιδωρικίου, καθώς και η Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ.

Κατά τις βραδινές ώρες χθες, εντοπίστηκαν σε δυσπρόσιτο σημείο οι δύο περιπατητές, εκ των οποίων ο ένας τραυματίας, ενώ συνεχίστηκε η αναζήτηση για τον εντοπισμό του τρίτου ατόμου. Το πρωί της Δευτέρας εντοπίστηκε και το τρίτο άτομο καλά στην υγεία του και όλοι τους μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια, ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέλαβε τους τρεις περιπατητές και τους μετέφερε στο αεροδρόμιο της Λαμίας.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. και διακομίστηκε στο Γ.Ν. Λαμίας.