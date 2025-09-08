Logo Image

Κρήτη: Τροχαίο δυστύχημα στον ΒΟΑΚ – Νεκρός νεαρός οδηγός φορτηγού που ανετράπη

Την τελευταία του πνοή άφησε οδηγός φορτηγού, ηλικίας 25 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο τμήμα μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε.

Υπό αδιευκρίνιστες επί του παρόντος συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε ο 25χρονος ανετράπη, με αποτέλεσμα ο άνδρας να εγκλωβιστεί στο όχημα.

Υπέκυψε στα τραύματά του

Δυνάμεις της πυροσβεστικής ανέσυραν τον άνδρα, ο οποίος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Πέρα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο μετέβη και δύναμη της αστυνομίας που διερευνά τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.

