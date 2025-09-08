Λαθρεμπόριο νοθευμένων καυσίμων: Προφυλακίστηκαν έξι κατηγορούμενοι

Στη φυλακή οδηγήθηκαν αργά χθες βράδυ έξι από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους για λαθρεμπόριο και νοθεία καυσίμων.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους είναι ο 39χρονος φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος έδωσε τυπική απολογία και οι δύο υπαρχηγοί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Δώδεκα κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε τέσσερις δεν επιβλήθηκαν όροι.

Ο ένας εκ των δύο, κατά το κατηγορητήριο, υπαρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να ισχυρίστηκε στον ανακριτή:

«Δεν έχω καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση. Οι εταιρείες μου είναι απολύτως νόμιμες και διαθέτω όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ότι εισήγαγα νόμιμα χρωματικούς διαλύτες στη χώρα. Έχω υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα Τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα».

