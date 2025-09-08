Μονή Σινά: Παραιτείται την Παρασκευή ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Αρχίζει η διαδικασία διαδοχής

Την υποβολή της παραίτησή του προς την ιερά των Πατέρων Σύναξη την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, προανήγγειλε με γραπτή του δήλωση ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός.

Όπως ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των Πατέρων της Ιεράς Μονής Σινά την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, με μοναδικό θέμα την εκλογή Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου.

Αναφέρει, δε, πως για λόγους υγείας ο ίδιος δεν θα παραστεί στη Μονή Σινά, ενώ επισημαίνει πως αποσύρεται εκεί που ήδη κατοικεί κατά την παραμονή του στην Ελλάδα, στο διαμέρισμα της Μονής Σινά στο Μετόχι Αθηνών και στην Τραγάνα.

Επισημαίνει εξάλλου ότι εφόσον το επιθυμεί ο διάδοχός του, θα βρίσκεται πάντα στη διάθεσή του για να τον στηρίξει σε κάθε προσπάθεια για το μέλλον της Ιεράς Μονής Σινά, στην οποία όπως συμπληρώνει αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός είχε ανακοινώσει πως δρομολογεί τη διαδικασία διαδοχής του, με φόντο την ένταση των προηγούμενων ημερών στη Μονή Σινά.

Σε επιστολή του, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά στεκόταν στην ανάγκη ενότητας της Σιναϊτικής Αδελφότητας, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του αιωνόβιου καθεστώτος του Σινά απαιτεί συνεργασία με την ελληνική και αιγυπτιακή κυβέρνηση. Παράλληλα, ασκούσε κριτική σε εκκλησιαστικούς κύκλους που επιχειρούν παρεμβάσεις στην Ιερά Μονή.

Ακολούθως, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ταξίδεψε στην Αθήνα με ειδική πτήση, μαζί με 9 μοναχούς που επιθυμούσαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη.

Κ. Μητσοτάκης για Μονή Σινά: Το εκκλησιαστικό ζήτημα βαίνει προς επίλυση

Το εκκλησιαστικό ζήτημα της Μονής Σινά βαίνει προς επίλυση με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς σχετικά κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Φαίνεται να υπάρχει μία εκτόνωση και με τη βούληση του ίδιου του Αρχιεπισκόπου δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη διαδοχή του» σημείωσε.

Υπογράμμισε ακόμη πως «με την Αίγυπτο έχουμε στρατηγική σχέση». «Πράγματι υπήρχε μία δικαστική απόφαση που δημιούργησε ζητήματα, εργαζόμαστε συστηματικά και δεν απέχουμε από το να υπογράψουμε συμφωνία που θα πρέπει να υπογραφεί από τον καινούριο Αρχιεπίσκοπο και η οποία θα αντιμετωπίζει οριστικά το ζήτημα» πρόσθεσε.