Συνελήφθη ηγούμενος Μονής των Καλαβρύτων – Επιχείρησε να πουλήσει βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια για 200.000 ευρώ

Κοινωνία

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, κατά την οποία μία αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφια αγοραστής

Στη σύλληψη ηγούμενου στα Καλάβρυτα προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει βυζαντινές εικόνες.

Όπως μεταδίδει η «Πελοπόννησος» το αντίτιμο που ζητούσε ο ηγούμενος για τις συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και τα δύο Ευαγγέλια – του 1737 και του 1761 – ήταν 200.000 ευρώ.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, κατά την οποία μία αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφια αγοραστής.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, τα κειμήλια φέρεται να έχουν κλαπεί από την περιοχή της Σπάρτης.

