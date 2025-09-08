Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 18 μηνών στους γονείς των δύο μωρών που κυκλοφορούσαν μόνα τους στον δρόμο

Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδικάστηκαν οι γονείς των δύο μικρών παιδιών, ενός και δύο ετών, που εντοπίστηκαν να κινούνται μόνα τους, εκ των οποίων το πρώτο μπουσουλώντας, σε δρόμο, στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Τα δύο μωρά εντόπισε διερχόμενος οδηγός που ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Ο 49χρονος άντρας και η 22χρονη σύντροφός του (αλλοδαποί και οι δύο) συνελήφθησαν άμεσα και κρίθηκαν ένοχοι από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων.

Το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή, για καθέναν, προς 10 ευρώ ημερησίως.

Κατά της απόφασης άσκησαν έφεση, η οποία ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι.

Σε εξέλιξη κοινωνική έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την υπόθεση διεξάγεται κοινωνική έρευνα, για να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Καταθέτοντας ως μάρτυρας στο δικαστήριο, ο οδηγός που εντόπισε τα δύο μωρά και κάλεσε την Άμεση Δράση ανέφερε ότι τα αυτοκίνητα περνούσαν δίπλα τους. «Κατέβηκα από το φορτηγό, πήρα αγκαλιά τα παιδιά και τα πήγα δίπλα σε μία αλάνα. Μέχρι να έρθει η αστυνομία τα είχα υπό την επίβλεψή μου», ανέφερε ο ίδιος.

Ευχαριστώντας τον μάρτυρα για τη φροντίδα που παρείχε στα παιδιά, οι δύο κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν στις απολογίες τους ότι δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό, καθώς εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν.

«Ένας Θεός ξέρει πώς έφυγαν, οι πόρτες είναι κλειδωμένες» επισήμανε ο 49χρονος, με τη νεαρή σύντροφό του να αναφέρει ότι διαμένουν σε ένα εγκαταλελειμμένο ισόγειο σπίτι μαζί με άλλα άτομα. «Με βοηθάνε οι δύο αδελφές μου, που είναι 12 και 17 ετών. Ξύπνησε η μικρότερη αδελφή μου για να ετοιμάσει το γάλα στα μωρά · έμεινα με την εντύπωση αυτή. Ακούσαμε τις φωνές και βγήκαμε έξω», απολογήθηκε η 22χρονη μητέρα των παιδιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ