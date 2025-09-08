Ηράκλειο: 44χρονος πνίγηκε την ώρα που έτρωγε στις Γούρνες Τεμένους

Ένας 44χρονος άνδρας, φέρεται να έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια γεύματος στο σπίτι του καθώς πνίγηκε από κομμάτι φαγητού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Γούρνες Τεμένους του Ηρακλείου.

Οι οικείοι του ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα την άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες γιατρού και διασωστών, ο άτυχος 44χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο για καταγραφή του περιστατικού, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του, αναμένεται να εξακριβωθούν από την διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.