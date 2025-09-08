Logo Image

Ηράκλειο: 44χρονος πνίγηκε την ώρα που έτρωγε στις Γούρνες Τεμένους

Κοινωνία

(Eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος)

Διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο - Τα ακριβή αίτια του θανάτου του, αναμένεται να εξακριβωθούν από την διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής

Ένας 44χρονος άνδρας, φέρεται να έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια γεύματος στο σπίτι του καθώς πνίγηκε από κομμάτι φαγητού.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Γούρνες Τεμένους του Ηρακλείου.

Οι οικείοι του ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα την άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες γιατρού και διασωστών, ο άτυχος 44χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο για καταγραφή του περιστατικού, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του, αναμένεται να εξακριβωθούν από την διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

