Αρπαγές βρεφών: Απολογείται ο 17χρονος – Παρίστανε και τον ελεγκτή σε λεωφορεία

Απολογείται σήμερα ο 17χρονος ο οποίος συνελήφθη για την αρπαγή βρέφους 30 ημερών από γυναίκα Ρομά στην Ακτή Κονδύλη, το οποίος βρέθηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ σε πάρκο επί της Καλλιρόης, κοντά στην Ακρόπολη.

Ο 17χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της αρπαγής ανηλίκων κατά συρροή και της έκθεσής τους σε κίνδυνο καθώς ομολόγησε ότι είχε επίσης αρπάξει άλλο ένα μωρό τον περασμένο Μάιο από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, προτού το αφήσει στον Άλιμο, δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.

Ο ανήλικος φαίνεται να είχε συγκεκριμένο μοτίβο στον τρόπο δράσης του. Προσέγγιζε τις γυναίκες Ρομά προτείνοντάς τους να τους αγοράσει γάλα και πράγματα για τα μωρά και στη συνέχεια τα άρπαζε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 17χρονος έχει υποστηρίξει πως προέβη στις αρπαγές των μωρών επειδή θεωρεί ότι οι οικογένειες Ρομά δεν προσέχουν τα παιδιά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεαρός είναι γνώριμος των αρχών καθώς παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία αποσπώντας χρήματα από όσους εντόπιζε να μην διαθέτουν εισιτήριο.