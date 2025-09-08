Νταλίκα που μετέφερε ξύλα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών (βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στην Εθνική Οδό Πατρών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κορινθο, όταν νταλίκα που μετέφερε ξύλα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος γιατί έσκασε ένα λάστιχό του. Έτσι, η νταλίκα εξετράπη της πορείας της, κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Ο οδηγός της νταλίκας τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο, αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Στο σημείο του ατυχήματος, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, βρέθηκε η Πυροσβεστική ενώ η κυκλοφορία εκτράπηκε σε εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ατυχήματα. Πλέον έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.