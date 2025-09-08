Logo Image

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Λαγόμανδρα Χαλκιδικής

Στο σημείο επιχείρησαν όλη τη νύχτα δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ ήδη από χθες το βράδυ η εικόνα της φωτιάς ήταν βελτιωμένη

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής, σε αγροτοδασική περιοχή στη Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.

Στο σημείο επιχείρησαν όλη τη νύχτα δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ ήδη από χθες το βράδυ η εικόνα της φωτιάς ήταν βελτιωμένη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης πήραν μέρος 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Είχε προηγηθεί μήνυμα 112, με το οποίο οι κάτοικοι καλούνταν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

