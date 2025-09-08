Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Το πακέτο της ΔΕΘ στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Γενναίο σχέδιο παροχών με άρωμα σταθερότητας”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Κέρδος έως και δύο μισθοί τον χρόνο απο το “πακέτο” της ΔΕΘ”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΣΤΑΓΟΝΑ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Πόσα κερδίζουν στην τσέπη οι πολίτες”

ΕΣΤΙΑ: “Κρίσις ταυτότητος στην ΝΔ”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΨΙΧΟΥΛΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

ΤA NEA: “Τι είπε- τι εννοεί-Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ”

ΚONTRA: “ΞΕΧΑΣΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ”