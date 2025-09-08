Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 8 Σεπτεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, μία από τις μεγαλύτερες εορτές: τη Γέννηση της Παναγίας, γνωστή ως Γενέσιο ή Γενέθλιο της Θεοτόκου.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη γιορτή του εκκλησιαστικού έτους, που ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου, και προβάλλει την Παναγία ως την απαρχή της σωτηρίας του κόσμου.

Σύμφωνα με την Παράδοση, οι γονείς της Θεοτόκου ήταν οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα, ένα ζευγάρι ευσεβών αλλά άτεκνων ανθρώπων, οι οποίοι προσεύχονταν με θερμή πίστη να τους χαρίσει ο Θεός παιδί. Ο Κύριος εισάκουσε τις προσευχές τους και τους χάρισε τη Μαρία, η οποία επρόκειτο να γίνει η Μητέρα του Χριστού. Έτσι, η γέννησή της θεωρείται προοίμιο του μυστηρίου της Ενανθρώπησης.

Η Εκκλησία τονίζει ότι το γενέθλιο της Θεοτόκου σηματοδοτεί την αρχή της χαράς για όλη την ανθρωπότητα, καθώς με τη γέννησή της αρχίζει να εκπληρώνεται το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. Στους ύμνους της ημέρας, η Παναγία δοξάζεται ως «το θεμέλιον της σωτηρίας» και «η γέφυρα που φέρνει τους ανθρώπους στον ουρανό».

Η γιορτή της 8ης Σεπτεμβρίου τιμάται ιδιαίτερα σε πολλούς ιερούς ναούς και μοναστήρια που φέρουν το όνομά της Παναγίας, ενώ σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας πανηγυρίζουν χωριά και νησιά με λιτανείες, παρακλήσεις και τοπικά έθιμα.

Ποιοι άλλοι τιμώνται σήμερα

Από την Εκκλησία τιμώνται επίσης:

Η Σύναξη της Παναγίας της Τσαμπίκας στην Ρόδο

Η Σύναξη της Παναγιάς της Γοργοεπηκόου στην Μάνδρα Αττικής

H Σύναξη της Παναγίας της Καλαμιώτισσας

Η Σύναξη της Παναγίας της Σκιάδι στην Ρόδο

Ο Άγιος Αθανάσιος ο Κουλακιώτης ο Νεομάρτυρας εν Θεσσαλονίκη

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι: