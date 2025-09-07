Φωτιά τώρα στη Λάρισα – Κοντά στο νέο κοιμητήριο και τις φυλακές η πυρκαγιά

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ σε περιοχή με ξερά χόρτα, κοντά στο νέο κοιμητήριο και τις φυλακές Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πέντε οχήματα και δέκα πυροσβέστες, που δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν τυχόν επέκτασή της.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Παράλληλα, η Αστυνομία έχει αναλάβει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών.

