Μαρτυρία Απόστολου Μυκονιάτη: Kάμποσοι γελάστηκαν και γύρισαν στο χωριό. Όλοι χάθηκαν, πάνω από εκατό νομάτοι

Καΐκι στη συνοικία Καρατάς της Σμύρνης (φωτ.: levantineheritage.com)

Όταν μαθεύτηκαν τα δυσάρεστα νέα του μικρασιατικού μετώπου, οι Τούρκοι τούς έλεγαν να μην φοβούνται και να μην φύγουν. Όσοι δεν τους πίστεψαν, γλίτωσαν

Ο Απόστολος Μυκονιάτης γεννήθηκε στο μικρό, παραθαλάσσιο χωριό Ατζανός, το οποίο απείχε 72 χλμ. από τη Σμύρνη, προς τα βορειοδυτικά. Η σύνθεση των κατοίκων ήταν μικτή και οι Έλληνες δεν ξεπερνούσαν, πριν από τον ξεριζωμό, τους 200 χωριανούς. Στο σύνολό τους ήταν νέοι έποικοι, από την ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα.

Η μαρτυρία του περιλαμβάνεται στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, της μεγαλύτερης και παλαιότερης συλλογής προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα και από τις σημαντικότερες της Ευρώπης.

