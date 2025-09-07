Μαρτυρία Απόστολου Μυκονιάτη: Kάμποσοι γελάστηκαν και γύρισαν στο χωριό. Όλοι χάθηκαν, πάνω από εκατό νομάτοι

Ο Απόστολος Μυκονιάτης γεννήθηκε στο μικρό, παραθαλάσσιο χωριό Ατζανός, το οποίο απείχε 72 χλμ. από τη Σμύρνη, προς τα βορειοδυτικά. Η σύνθεση των κατοίκων ήταν μικτή και οι Έλληνες δεν ξεπερνούσαν, πριν από τον ξεριζωμό, τους 200 χωριανούς. Στο σύνολό τους ήταν νέοι έποικοι, από την ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα.
Η μαρτυρία του περιλαμβάνεται στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, της μεγαλύτερης και παλαιότερης συλλογής προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα και από τις σημαντικότερες της Ευρώπης.
