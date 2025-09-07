Logo Image

Φωτιά τώρα στον Βύρωνα

Κοινωνία

Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην οδό Πανουργιά, στους πρόποδες του Υμηττού, στον Βύρωνα Αττικής.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά περιορίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στα γήπεδα που υπάρχουν στην περιοχή, πλησίον της λεωφόρου Αλίμου – Κατεχάκη.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Στην περιοχή κλήθηκε να μεταβεί και ένα ελικόπτερο, ωστόσο τελικώς επέστρεψε σύντομα στη βάση του, καθώς οι επίγειες δυνάμεις είχαν ήδη περιορίσει τη φωτιά.

