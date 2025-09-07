Logo Image

Άγιο Όρος: Βύθιση σκάφους – Επιχείρηση διάσωσης 4 ατόμων

Κοινωνία

(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Στο σημείο επιχειρούν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας

Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ατόμων, αλλοδαπών υπηκόων, βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Αγίου Όρους, μετά τη βύθιση του σκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Η αιτία βύθισης του σκάφους παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.

Και ελικόπτερο στις έρευνες

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο επιχειρούν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, ενώ πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, έντασης 4 μποφόρ.

