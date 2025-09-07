Logo Image

Εύοσμος Θεσσαλονίκης: Επεισόδιο με πυροβολισμό – Οι δράστες άρπαξαν έναν 20χρονο από κατάστημα

Κοινωνία

ΒΑΡΑΚΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ / INTIME NEWS

Τον έσυραν μέσα σε ένα αυτοκίνητο - Ο νεαρός εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Σε εξέλιξη βρίσκονται αστυνομικές έρευνες έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμό, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Άγνωστοι οι οποίοι επέβαιναν σε διαφορετικά αυτοκίνητα βρέθηκαν έξω από το μαγαζί και ένας εξ’ αυτών πυροβόλησε στην πόρτα του μαγαζιού για εκφοβισμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Άρπαξαν έναν 20χρονο

Κατά την ίδια πηγή, λίγο αργότερα οι δράστες έβγαλαν με τη βία από το κατάστημα έναν 20χρονο και τον έσυραν μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο νεαρός εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι γνωστός στις Αρχές.

