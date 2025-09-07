Πρώτος στη Μόντσα ο Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) κέρδισε το Ιταλικό Γκραν Πρι εκκινώντας από την pole position την Κυριακή, ενώ το προβάδισμα του Όσκαρ Πιάστρι μειώθηκε στους 31 βαθμούς.

Αυτό συνέβη επειδή ο Αυστραλός επέστρεψε τη δεύτερη θέση στον συναθλητή του και αντίπαλο για τον τίτλο, Λάντο Νόρις, κατόπιν εντολής της McLaren.

Ο Νόρις ήταν δεύτερος, αλλά ένα πρόβλημα με το τιμόνι στο pit-stop του στα τέλη του αγώνα τού κόστισε 5,9 δευτερόλεπτα και άφησε τον Βρετανό πίσω από τον Πιάστρι, παρά το γεγονός ότι είχε διαβεβαιωθεί ότι δεν θα έχανε απ΄ αυτόν.

Ο Πιάστρι κλήθηκε να επιστρέψει τη θέση και το έκανε τερματίζοντας τρίτος, ενώ ο Φερστάπεν έφτασε μέχρι την καρό σημαία και ολοκλήρωσε ένα ιταλικό «διπλό» στην πίσω αυλή της Ferrari, μετά τη νίκη του στην Ίμολα τον Μάιο.