Logo Image

Πρώτος στη Μόντσα ο Φερστάπεν

Κοινωνία

Πρώτος στη Μόντσα ο Φερστάπεν

EPA/Daniel Dal Zennaro

McLaren

Ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) κέρδισε το Ιταλικό Γκραν Πρι εκκινώντας από την pole position την Κυριακή, ενώ το προβάδισμα του Όσκαρ Πιάστρι μειώθηκε στους 31 βαθμούς.

Αυτό συνέβη επειδή ο Αυστραλός επέστρεψε τη δεύτερη θέση στον συναθλητή του και αντίπαλο για τον τίτλο, Λάντο Νόρις, κατόπιν εντολής της McLaren.

Ο Νόρις ήταν δεύτερος, αλλά ένα πρόβλημα με το τιμόνι στο pit-stop του στα τέλη του αγώνα τού κόστισε 5,9 δευτερόλεπτα και άφησε τον Βρετανό πίσω από τον Πιάστρι, παρά το γεγονός ότι είχε διαβεβαιωθεί ότι δεν θα έχανε απ΄ αυτόν.

Ο Πιάστρι κλήθηκε να επιστρέψει τη θέση και το έκανε τερματίζοντας τρίτος, ενώ ο Φερστάπεν έφτασε μέχρι την καρό σημαία και ολοκλήρωσε ένα ιταλικό «διπλό» στην πίσω αυλή της Ferrari, μετά τη νίκη του στην Ίμολα τον Μάιο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube