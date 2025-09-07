Φωτιά τώρα στη Λαγόμανδρα Χαλκιδικής

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.

Μέσω προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λαγομάνδρα της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 7, 2025

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πυρκαγιά και στα Λευκόγεια Δράμας

Πυρκαγιά βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.