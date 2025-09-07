Logo Image

Φωτιά τώρα στη Λαγόμανδρα Χαλκιδικής

Κοινωνία

Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Προειδοποιητικό μήνυμα του 112

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.

Μέσω προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πυρκαγιά και στα Λευκόγεια Δράμας

Πυρκαγιά βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

