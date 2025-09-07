Logo Image

Πέθανε η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη

Κοινωνία

Πέθανε η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη

Φωτογραφία αρχείου που εικονίζει τη φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ

Σε ηλικία 52 ετών

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σήμερα, Κυριακή, τα ξημερώματα η φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ-ΜΠΕ Μαρία Μαρόγιαννη.

Η Μαρία Μαρόγιαννη γεννήθηκε το 1973 και υπήρξε για όλους το χαμογελαστό κορίτσι και η άψογη επαγγελματίας, που νοιαζόταν τόσο για το επάγγελμά της όσο και για όλους τους συναδέλφους της.

Σπούδασε τη φωτογραφία, το επάγγελμα που πάντα αγαπούσε και εργάστηκε ως ενεργή φωτορεπόρτερ για το ΑΠΕ-ΜΠΕ από το 1996 – καλύπτοντας και μεγάλες δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό- μέχρι τις 20 Απριλίου του 2012, ενώ μετά συνέχισε μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής της ως photo-editor στον Τομέα Φωτορεπορτάζ και Βίντεο του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

