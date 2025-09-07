Φωτιά τώρα στα Λευκόγεια Δράμας

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.