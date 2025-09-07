Logo Image

Ταξί: 48ωρη απεργία – Πότε θα τραβήξουν χειρόφρενο στην Αττική

Κοινωνία

Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχονται οι οδηγοί ταξί.

Όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), οι οδηγοί θα πραγματοποιήσουν 48ωρη απεργία από τις 6 το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου.

Μεταφορές μόνο από και προς νοσοκομεία

Κατά τη 48ωρη απεργία, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τον ΣΑΤΑ, οι μεταφορές από και προς νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τα ραδιοταξί της πόλης.

Τα ταξί επιφυλακής θα φέρουν ειδική σήμανση στο εμπρόσθιο μέρος των οχημάτων.

«Ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας επιβίωσης για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας» τονίζει ο ΣΑΤΑ στη σχετική ανακοίνωση.

