Χανιά: 2 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σπίτι

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι σε σπίτι στο κέντρο των Χανίων Κρήτης, κοντά στον σταθμό του ΚΤΕΛ.

Οι τραυματίες, αλλοδαποί υπήκοοι, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, είπε πως οι δύο άνδρες φέρουν πολλαπλά σοβαρά τραύματα, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους.

Το χρονικό

Το επεισόδιο έγινε νωρίς το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ζυμβρακάκηδων, όταν οι δράστες -άγνωστων προς το παρόν στοιχείων- επιτέθηκαν στα δύο θύματα προκαλώντας τους απανωτά χτυπήματα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, αλλά και για τις συνθήκες του επεισοδίου.