Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ένα 3μηνο στην Αττική

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, από το 24ο έως το 32ο χλμ στο ρεύμα προς Λαμία, στην περιοχή των δήμων Κηφισιάς, Διονύσου και Ωρωπού, θα ισχύσουν κατά το χρονικό διάστημα από 8 Σεπτεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου, κατά τις ώρες 19:00 έως 07:00.

Θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα απόγευμα έως και Σάββατο πρωί, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 24 έως 29 Οκτωβρίου, για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης, ως εξής:

Φάση Α: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Φάση Β: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Φάση Γ: Αποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι προσωρινές (μικρής διάρκειας), θα αποσύρονται καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών, ενώ το μέγιστο μήκος αποκλεισμού δεν θα ξεπερνάει τα 5 χλμ. ανά αποκλεισμό και θα υπάρχει ζώνη προειδοποίησης μήκους 800 μ.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.