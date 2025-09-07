Το δέμα από τον Καναδά είχε 62 κιλά χασίς

Δύο άνδρες, Έλληνες, ηλικίας 27 και 22 ετών, οι οποίοι εισήγαγαν ταχυδρομικά από τον Καναδά 120 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 62 κιλών, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Παρασκευής στην Αττική, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, στην οποία περιλαμβάνονται ακόμα 4 άτομα.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς εντοπίστηκε σε αποθήκη εταιρείας σε περιοχή της Αττικής ξυλοκιβώτιο, το οποίο περιείχε 120 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 62 κιλών.

Ακολούθως, μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, η διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης του ταχυδρομικού δέματος κατά την οποία συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αποπειράθηκαν να παραλάβουν από εταιρείας ταχυμεταφορών και για λογαριασμό των συγκατηγορουμένων τους το ανωτέρω ξυλοκιβώτιο.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη βάρους 62 κιλών, 675 ευρώ, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Οι κατηγορούμενοι, που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.