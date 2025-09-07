Νέος Κ.Ο.Κ.: Πάνω από 2.900 κλήσεις για κράνος σε μια βδομάδα

Συνεχίστηκαν για ένατη εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το κατευθυντήριο επιχειρησιακό σχέδιο της Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, στο διάστημα από 25 έως 31 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν πανελλαδικά 21.421 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.483 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 84 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 450 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 2.160 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 84 διανομείς), 441 επιβάτες δίκυκλων, 289 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 31 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν παραβάσεις ως εξής:

689 στην Αττική

396 στα Ιόνια Νησιά

362 στη Δυτική Ελλάδα

297 στη Θεσσαλονίκη

250 στην Κρήτη

188 στην Κεντρική Μακεδονία

186 στο Νότιο Αιγαίο

144 στην Πελοπόννησο

103 στη Θεσσαλία

83 στο Βόρειο Αιγαίο

80 στην Ήπειρο

73 στη Στερεά Ελλάδα

68 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

14 στη Δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη)

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Όπως τονίζει, «το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».