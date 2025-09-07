Logo Image

Η μαρτυρική Μπάλια της Μικράς Ασίας: Από τον πρώτο διωγμό στη σφαγή των 600 Ελλήνων μεταλλωρύχων

Κοινωνία

Ο Παναγιώτης Νόρδας (όρθιος κάτω δεξιά) με την ομάδα προσκόπων που είχε ιδρύσει στη Μπάλια. Ήταν απόφοιτος Νομικής και εργαζόταν στην Οικονομική Επιτροπή της πόλης ως επόπτης. Πέθανε στην Ελλάδα το 1960 (φωτ.: Μπάλια Σύλλογος Μπαλιωτών Μ. Ασίας)

Πόντιοι στην πλειοψηφία τους, δεν πρόλαβαν να φύγουν· οι Κεμαλικοί τους έβαλαν σε ομαδικό τάφο, καίγοντάς τους κιόλας

Απέναντι από τη Λέσβο, αλλά στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, περίπου 90 χιλιόμετρα από την ακτή και 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μπαλικεσίρ. Εκεί βρίσκεται ακόμα και σήμερα η Μπάλια, με το ίδιο όνομα και στα τουρκικά.

Κωμόπολη ελληνική, ήταν μία από τις 43 ελληνικές κοινότητες της Επισκοπής Κυζίκου.

Τον Σεπτέμβριο του 1922 οι εναπομείναντες κάτοικοι, μεταλλωρύχοι στην πλειοψηφία τους, μαρτύρησαν σε μια από τις ομαδικές σφαγές που γράφτηκαν στα κεφάλαια της ιστορίας που η σύγχρονη Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει, μη αποδεχόμενη ότι υπήρξε γενοκτονία των ελληνικών, και άλλων χριστιανικών πληθυσμών».

