Η μαρτυρική Μπάλια της Μικράς Ασίας: Από τον πρώτο διωγμό στη σφαγή των 600 Ελλήνων μεταλλωρύχων

Απέναντι από τη Λέσβο, αλλά στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, περίπου 90 χιλιόμετρα από την ακτή και 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μπαλικεσίρ. Εκεί βρίσκεται ακόμα και σήμερα η Μπάλια, με το ίδιο όνομα και στα τουρκικά.

Κωμόπολη ελληνική, ήταν μία από τις 43 ελληνικές κοινότητες της Επισκοπής Κυζίκου.

Τον Σεπτέμβριο του 1922 οι εναπομείναντες κάτοικοι, μεταλλωρύχοι στην πλειοψηφία τους, μαρτύρησαν σε μια από τις ομαδικές σφαγές που γράφτηκαν στα κεφάλαια της ιστορίας που η σύγχρονη Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει, μη αποδεχόμενη ότι υπήρξε γενοκτονία των ελληνικών, και άλλων χριστιανικών πληθυσμών».

