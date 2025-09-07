Logo Image

Μετρό Θεσσαλονίκης: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του – Κανονικά τα δρομολόγια

Κοινωνία

(Konstantinos Tsakalidis / SOOC)

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, ύστερα από το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε νωρίς το πρωί, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης επανήλθε σε πλήρη λειτουργία

Κανονικά διεξάγονται πλέον τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς αποκαταστάθηκε η λειτουργία του.

Όπως αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, ύστερα από το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε νωρίς το πρωί, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης επανήλθε σε πλήρη λειτουργία και τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

«Ζητούμε συγγνώμη για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει η εταιρεία Thema.

