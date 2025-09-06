Καιρός: Κυριακή με τοπικές νεφώσεις – Πού αναμένονται βροχές

Τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, αναμένονται την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι, ενώ τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας και Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Η θερμοκρασία:

στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου,

στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 32,

στη Θεσσαλία από 18 έως 33,

στην Ήπειρο από 17 έως 30,

στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 34,

στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 31,

στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 30,

στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 29,

στην Κρήτη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα κατά τόπους έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα βόρεια πρόσκαιρα κατά τόπους έως 5 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.