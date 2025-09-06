Logo Image

Το φθινόπωρο με τα… λόγια της ποντιακής διαλέκτου

Κοινωνία

Το φθινόπωρο με τα… λόγια της ποντιακής διαλέκτου

(Φωτ. αρχείου)

Στον Πόντο ήταν η εποχή που επέστρεφαν οι ξενιτεμένοι στα χωριά τους

Στην ποντιακή η έννοια του χρόνου εκφράζεται με δημώδεις διηγήσεις και με ανάλογα τραγούδια/ποιήματα, με τον ίδιο άμεσο τρόπο ο οποίος παρατηρείται και στις άλλες λαϊκές δημιουργίες του υπόλοιπου ελληνικού χώρου.

Το φθινόπωρο, ο μοθόπωρον ή το μοθοπώρι(ν), είναι το ενδιάμεσο στάδιο προς το χειμώνα, αλλά και η εποχή που γυρίζουν οι ξενιτεμένοι στα χωριά τους.

«Φύλλα, ντο κιτρινίζετε και ρούζετ’ έναν έναν; / Τα δέντρ’ αφίνετε γυμνά και παραπονεμένα», σύμφωνα με το δίστιχο στην ποντιακή διάλεκτο.

