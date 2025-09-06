Logo Image

Σύνταγμα: Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό

Κοινωνία

Σύνταγμα: Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό

EUROKINISSI/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

O σταθμός είχε κλείσει λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για το κλείσιμο της δικογραφίας για τα Τέμπη

Ανοικτός είναι πλέον ο σταθμός του μετρό στην πλατεία Συντάγματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο σταθμός είχε κλείσει λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για το κλείσιμο της δικογραφίας για τα Τέμπη.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube