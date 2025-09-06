Σύνταγμα: Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό

Ανοικτός είναι πλέον ο σταθμός του μετρό στην πλατεία Συντάγματος.
Υπενθυμίζεται ότι ο σταθμός είχε κλείσει λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για το κλείσιμο της δικογραφίας για τα Τέμπη.
