Σύνταγμα: Επεισόδια και μολότοφ μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Ένταση επικράτησε στην πλατεία Συντάγματος, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης συγκέντρωσης για την τραγωδία των Τεμπών.

Μολότοφ και χημικά

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ομάδων αγνώστων εκτόξευσε περίπου 10 μολότοφ.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, πολίτες κυνήγησαν τα άτομα που εκτόξευσαν τις μολότοφ.

Ακολούθησε κυνηγητό των κουκουλοφόρων με αστυνομικούς.

Δυνάμεις των ΜΑΤ που αναπτύχθηκαν στο σημείο απάντησαν με ρίψεις χημικών.

Συλλήψεις και προσαγωγές πριν τη συγκέντρωση

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ πριν την έναρξη της συγκέντρωσης, κατά τη διάρκεια των προέλεγχων έγιναν 26 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, εμπρηστικούς μηχανισμούς, ναρκωτικά και σουγιάδες.