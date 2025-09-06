Logo Image

Σύνταγμα: Επεισόδια και μολότοφ μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Κοινωνία

Σύνταγμα: Επεισόδια και μολότοφ μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Δυνάμεις των ΜΑΤ που αναπτύχθηκαν στο σημείο απάντησαν με ρίψεις χημικών

Ένταση επικράτησε στην πλατεία Συντάγματος, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης συγκέντρωσης για την τραγωδία των Τεμπών.

Μολότοφ και χημικά

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ομάδων αγνώστων εκτόξευσε περίπου 10 μολότοφ.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, πολίτες κυνήγησαν τα άτομα που εκτόξευσαν τις μολότοφ.

Ακολούθησε κυνηγητό των κουκουλοφόρων με αστυνομικούς.

Δυνάμεις των ΜΑΤ που αναπτύχθηκαν στο σημείο απάντησαν με ρίψεις χημικών.

Συλλήψεις και προσαγωγές πριν τη συγκέντρωση

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ πριν την έναρξη της συγκέντρωσης, κατά τη διάρκεια των προέλεγχων έγιναν 26 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, εμπρηστικούς μηχανισμούς, ναρκωτικά και σουγιάδες.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube