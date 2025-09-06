Logo Image

Ξάνθη: Συνελήφθη ύποπτος για 11 πυρκαγιές

Κοινωνία

Ξάνθη: Συνελήφθη ύποπτος για 11 πυρκαγιές

REUTERS/Susana Vera

Η σύλληψη αφορούσε μία πυρκαγιά στις 2 Σεπτεμβρίου, μία πυρκαγιά στις 4 Σεπτεμβρίου και 9 πυρκαγιές στις 5 Σεπτεμβρίου.

Ως ύποπτος για εμπρησμό από πρόσθεση και κατ’ εξακολούθηση για 11 πυρκαγιές στην αγροτική περιοχή Γενισέας Ξάνθης συνελήφθη ένας ημεδαπός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

Η σύλληψη αφορούσε μία πυρκαγιά στις 2 Σεπτεμβρίου, μία πυρκαγιά στις 4 Σεπτεμβρίου και 9 πυρκαγιές στις 5 Σεπτεμβρίου.

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube