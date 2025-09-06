Ξάνθη: Συνελήφθη ύποπτος για 11 πυρκαγιές

Ως ύποπτος για εμπρησμό από πρόσθεση και κατ’ εξακολούθηση για 11 πυρκαγιές στην αγροτική περιοχή Γενισέας Ξάνθης συνελήφθη ένας ημεδαπός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ξάνθης με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

Η σύλληψη αφορούσε μία πυρκαγιά στις 2 Σεπτεμβρίου, μία πυρκαγιά στις 4 Σεπτεμβρίου και 9 πυρκαγιές στις 5 Σεπτεμβρίου.

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.